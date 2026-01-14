Эр-Рияд не даст использовать территорию королевства для ударов по Ирану

Саудовская Аравия не позволит США использовать свою территорию для атак на Иран

Саудовская Аравия гарантировала Тегерану, что ее территория и воздушное пространство не будут использоваться для нанесения ударов по Исламской республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

По словам источников, близких к саудовскому правительству и армии, Эр-Рияд напрямую проинформировал Иран, что не станет принимать участие в каких-либо военных действиях против него и что территория и воздушное пространство королевства не будут использоваться для этих целей.

13 января газета The Wall Street Journal сообщила, что Саудовская Аравия, Оман и Катар предостерегают Соединенные Штаты от нанесения удара по Ирану.

До этого американский президент Дональд Трамп заявил, что союзникам и гражданам США, которые находятся на территории Ирана, следует немедленно покинуть республику.

Ранее сообщалось, что Трампу предоставили список целей для удара по Ирану.