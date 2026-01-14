Размер шрифта
Стало известно о подготовке Британией спецназа для захвата танкеров теневого флота России

The Times: Британия готовит спецназовцев для захвата танкеров теневого флота
Великобритания обучает военнослужащих сил специального назначения для захвата танкеров теневого флота России. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источник в оборонной сфере.

В публикации отмечается, что проведением операций может заняться Особая лодочная служба — элитное подразделение королевских военно-морских сил.

По данным издания, чиновники Великобритании нашли законные основания, которые позволят военным высаживаться на нефтяные танкеры и задерживать их в соответствии с Законом о санкциях и отмывании денег.

7 января Европейское командование Вооруженных сил США сообщило об аресте российского танкера «Маринера», находившегося примерно в 200–300 км к югу от побережья Исландии. Судно направлялось в Мурманск. Вашингтон обвинил танкер в нарушении санкций, связанных с перевозкой венесуэльской нефти. Преследование судна продолжалось более двух недель.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что «Маринера» якобы является частью теневого флота Венесуэлы.

Ранее Трамп освободил двух россиян с захваченного танкера «Маринера».

