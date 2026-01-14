«Спартак» победил «Динамо» в московском дерби

Московский «Спартак» обыграл столичное «Динамо» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счетом 5:3.

За «Спартак» заброшенные шайбы на свой счет записали Андрей Миронов, Михаил Мальцев, Адам Ружичка, Данил Пивчулин, Демид Мансуров. В составе «Динамо» отличились Артем Швец-Роговой, Джордан Уил и Никита Гусев.

В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» занимает восьмое место, набрав 51 очко. «Динамо» идет на пятой строчке, имея в активе 55 баллов. Лидирует в конференции череповецкая «Северсталь», набрав 61 очко.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года.

