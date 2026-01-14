Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Спорт

«Спартак» победил «Динамо» в московском дерби

«Спартак» обыграл «Динамо» в матче КХЛ
Сергей Гунеев/РИА Новости

Московский «Спартак» обыграл столичное «Динамо» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счетом 5:3.

За «Спартак» заброшенные шайбы на свой счет записали Андрей Миронов, Михаил Мальцев, Адам Ружичка, Данил Пивчулин, Демид Мансуров. В составе «Динамо» отличились Артем Швец-Роговой, Джордан Уил и Никита Гусев.

В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» занимает восьмое место, набрав 51 очко. «Динамо» идет на пятой строчке, имея в активе 55 баллов. Лидирует в конференции череповецкая «Северсталь», набрав 61 очко.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года.

Ранее московский ЦСКА обыграл «Спартак» в матче КХЛ. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27623677_rnd_6",
    "video_id": "record::cd9d2c85-d5d5-4ab5-822a-fdeae30b1c28"
}
 
Теперь вы знаете
Морозные каникулы: законно ли ребенку прогулять школу в непогоду
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+