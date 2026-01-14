Главы МИД Дании и Гренландии не смогли повлиять на позицию США

Расмуссен: главы МИД Дании и Гренландии не изменили позицию США по острову

Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что ему вместе с главой МИД Гренландии Вивианом Моцфельдтом не удалось изменить позицию США. Об этом пишет РИА Новости.

К таким выводам Расмуссен пришел после встречи с госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Белом доме.

«Очевидно, что у президента (США) есть это желание завладеть Гренландией. Мы очень четко дали понять, что это не в интересах королевства», — сказал он.

14 января в Белом доме прошла встреча вице-президента США Джей Ди Вэнса и госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио с Расмуссеном и главой МИД Гренлиндии Вивианом Мотцфельдт. Переговоры состоялись на фоне недавнего заявления американского президента Дональда Трампа, который потребовал от Дании «немедленно убраться» из Гренландии.

5 января лидер США заявил о планах его страны захватить территорию Гренландии, чтобы обеспечить свою национальную безопасность. Затем политик подчеркнул, что Соединенные Штаты «так или иначе» получат остров.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявлял, что «планы США по присоединению Гренландии были еще в 60-е годы 19 века», поэтому идея Дональда Трампа — это не «экстравагантные разговоры».

Ранее Медведев заявил, что Европа «сдаст» Гренландию США.