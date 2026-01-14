Размер шрифта
Великобритания начала эвакуировать своих военнослужащих с Ближнего Востока

i Paper: часть британских военных эвакуируется с авиабазы в Катаре
Bumble Dee/Shutterstock/FOTODOM

На фоне обострения ситуации вокруг Ирана Лондон выводит часть своего контингента с ключевых военных баз на Ближнем Востоке. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает британская газета i Paper.

Так, с расположенной в Катаре авиабазы ​​«Аль-Удейд», где королевские военно-воздушные силы дислоцируются вместе с войсками США, отзывается часть британских военнослужащих.

14 января газета Daily Mail сообщила, что базирующаяся в Вашингтоне некоммерческая организация «Вместе против ядерного Ирана» (UANI) предоставила администрации президента США Дональда Трампа карту с 50 военными целями для возможных ударов по Ирану.

До этого Трамп заявил, что знает, каким может быть характер военных действий против Ирана со стороны США, при этом он уточнил, что по этому поводу еще предстоит принять решение.

Ранее востоковед оценил вероятность нападения США на Иран. 

