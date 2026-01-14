В Калининградской области задержали директора национального парка «Куршская коса» Анатолия Калину. Об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

По его словам, «подробности будут завтра».

Калина возглавил нацпарк в 2011 году. В 2021-м он был избран депутатом Калининградской областной Думы седьмого созыва.

14 января председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, что бывшего губернатора Рязанской области и сенатора Николая Любимова обвиняют в получении взяток на сумму 272 млн рублей.

5 февраля 2025 года Любимову предъявили обвинение по трем эпизодам получения взятки.

12 декабря 2024 года Басманный суд Москвы принял решение арестовать Любимова на два месяца. Следствие утверждало, что Любимов получил деньги и иное имущество в значительном объеме за общее покровительство и бездействие в период своего руководства регионом.

Ранее бывшего главу округа Калининградской области задержали по подозрению в мошенничестве.