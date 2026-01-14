Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

В Калининградской области задержали директора национального парка

В Калининградской области задержали директора нацпарка «Куршская коса» Калину
Гавриил Григоров/ТАСС

В Калининградской области задержали директора национального парка «Куршская коса» Анатолия Калину. Об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

По его словам, «подробности будут завтра».

Калина возглавил нацпарк в 2011 году. В 2021-м он был избран депутатом Калининградской областной Думы седьмого созыва.

14 января председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, что бывшего губернатора Рязанской области и сенатора Николая Любимова обвиняют в получении взяток на сумму 272 млн рублей.

5 февраля 2025 года Любимову предъявили обвинение по трем эпизодам получения взятки.

12 декабря 2024 года Басманный суд Москвы принял решение арестовать Любимова на два месяца. Следствие утверждало, что Любимов получил деньги и иное имущество в значительном объеме за общее покровительство и бездействие в период своего руководства регионом.

Ранее бывшего главу округа Калининградской области задержали по подозрению в мошенничестве.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27623503_rnd_0",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Морозные каникулы: законно ли ребенку прогулять школу в непогоду
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+