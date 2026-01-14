Размер шрифта
Посольство Британии в Иране закрылось

Mirror: посольство Британии в Иране закрылось на фоне протестов
Savvapanf Photo/Shutterstock/FOTODOM

Посольство Великобритании в Тегеране временно закрылось на фоне напряженной ситуации с протестами в стране. Об этом на своей странице в соцсети X заявила редактор британской газеты Mirror Лиззи Бьюкен со ссылкой на источник в британском правительстве.

По его словам, сейчас дипмиссия будет работать в удаленном режиме.

До этого сообщалось, что часть сотрудников посольства Франции в Тегеране покинула Иран на фоне продолжающихся массовых беспорядков в стране.

Массовые протесты начались в Иране в конце декабря 2025 года в связи с девальвацией национальной валюты. В ответ власти усилили меры безопасности, включая использование полицейского слезоточивого газа и пневматического оружия. Наиболее масштабные демонстрации прошли в Тегеране, а наиболее тяжелые столкновения зафиксированы на западе и юго-западе страны, в городах Малекшаха, Керманшах и Лордегане.

8 января власти отключили интернет в Иране. Также была ограничена телефонная связь в некоторых районах.

Ранее Белый дом допустил использование американской военной силы в Иране.

