На Кипре обнаружили тело в районе поисков экс-главы «Уралкалия» Баумгертнера

Baza: на Кипре нашли тело человека во время поисков пропавшего Баумгертнера

Кипрские власти обнаружили тело в районе поисков бывшего главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

«Труп нашли в прибрежном районе между деревнями Писури и Авдиму на труднодоступном и изрезанном участке побережья, где поисковые группы сосредоточили усилия», — говорится в сообщении.

В данный момент местная полиция не подтвердила информацию, что тело принадлежит Баумгертнеру.

В последний раз предпринимателя видели 7 января, он выходил из своего дома в городе Лимассол.

По информации местных СМИ, к поискам бизнесмена были привлечены подразделения гражданской обороны, вертолет и беспилотники. Уточняется, что последний сигнал мобильного телефона пропавшего был зафиксирован в районе деревни Писсури. Место было оцеплено.

До этого сообщалось, что в Таиланде исчез 30-летний россиянин Михаил Емельянов, который владел наркошопом. Он отправился на встречу с партнером по бизнесу и пропал. В последний раз видеокамеры зафиксировали его отъезжающим от отеля в Паттайе.

Ранее стало известно об иностранном гражданстве пропавшего на Кипре российского бизнесмена.