Известная фигуристка рассказала, что у нее случился выкидыш на льду

Фигуристка Пападакис: у меня случился выкидыш прямо на льду

Габриэла Пападакис, олимпийская чемпионка (2022) в танцах на льду в дуэте с Гийомом Сизероном, в своей книге «Чтобы не исчезнуть» рассказала, что перед чемпионатом мира 2019 года она решила прервать беременность. Слова Пападакис из ее книги приводит Спортс''.

Пападакис отметила, что беременность была незапланированной. Она пришла к тренеру Мари-Франс Дюбрей, которая спросила, хочет ли спортсменка оставить ребенка.

«Я ответила, что это не в моих планах, хочу ехать на чемпионат мира и Олимпиаду», — рассказала Пападакис.

Фигуристка посетила врача, который выписал ей укол и таблетки, чтобы случился выкидыш.

Во время награждения на чемпионате мира в Японии, который фигуристы выиграли, Пападакис почувствовала резкую боль в животе, спровоцированную поздним действием таблетки.

«У меня случился выкидыш прямо на льду, на глазах у всего мира, во время прямого эфира. И никто об этом не догадывался», — отметила Пападакис.

Ранее Пападакис рассказала о депрессии после аборта.