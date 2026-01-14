ТАСС: Украина обречена, если не отравит в ВСУ два миллиона уклонистов

Ресурсы Украины будут исчерпаны, если страна не сможет вернуть в Вооруженные силы около двух миллионов уклонистов и 200 тысяч дезертиров. Такое объяснение заявлениям нового министра обороны Михаила Федорова дал источник ТАСС в силовых структурах.

Федоров заявлял, что в розыске по линии украинских военкоматов находятся 2 млн мужчин, еще 200 тысяч числятся самовольно оставившими части. По словам собеседника агентства, Киев ожидает, что новый министр решит накопленные проблемы с мобилизацией.

«В переводе на русский язык это означает, что, пока государство не найдет 300 миллиардов (гривен), не вернет 200 тысяч дезертиров в строй и не отправит в войска еще 2 миллиона уклонистов, — Украина обречена», — заявил источник.

14 января сообщалось, что на границе между Украиной с Белоруссией стали задерживать в сотни раз больше мужчин призывного возраста.

Ранее Украина оказалась в топе стран с самой большой «утечкой мозгов».