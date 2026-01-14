Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Армия

Часть Запорожской области осталась без света из-за атак ВСУ

В Запорожской области свыше 3 тысяч абонентов остались без света из-за атак ВСУ
Shutterstock/Creative Cat Studio

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали Запорожскую область, в результате чего без электроснабжения остались 3029 абонентов в городе Пологи и селе Воскресенка Пологовского муниципального округа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, опасность повторных ударов сохраняется, восстановительные работы возобновятся после стабилизации обстановки.

Также чиновник отметил, что в Васильевском муниципальном округе, где количество обесточенных абонентов доходило до 6,5 тыс. электроснабжение в настоящее время восстановлено. Он добавил, что энергетики провели огромную работу по ликвидации всех последствий ледяного дождя и шквального ветра, а также последствий ударов дронов противника.

11 января Балицкий сообщил, что в Запорожской области из-за неблагоприятных погодных условий и обледенения линий электропередач около 47 тыс. потребителей остались без электроснабжения.

Помимо этого, губернатор заявил, что были зафиксированы случаи атак украинских беспилотных летательных аппаратов на электросети, обеспечивающие электроэнергией Васильевский муниципальный округ.

Ранее в ДНР некоторые населенные пункты остались без света и тепла из-за ударов ВСУ по ТЭС.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27623755_rnd_6",
    "video_id": "record::7ab45acd-e5df-41f5-aad8-d8932f054d7a"
}
 
Теперь вы знаете
Морозные каникулы: законно ли ребенку прогулять школу в непогоду
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+