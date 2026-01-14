Часть Запорожской области осталась без света из-за атак ВСУ

В Запорожской области свыше 3 тысяч абонентов остались без света из-за атак ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали Запорожскую область, в результате чего без электроснабжения остались 3029 абонентов в городе Пологи и селе Воскресенка Пологовского муниципального округа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, опасность повторных ударов сохраняется, восстановительные работы возобновятся после стабилизации обстановки.

Также чиновник отметил, что в Васильевском муниципальном округе, где количество обесточенных абонентов доходило до 6,5 тыс. электроснабжение в настоящее время восстановлено. Он добавил, что энергетики провели огромную работу по ликвидации всех последствий ледяного дождя и шквального ветра, а также последствий ударов дронов противника.

11 января Балицкий сообщил, что в Запорожской области из-за неблагоприятных погодных условий и обледенения линий электропередач около 47 тыс. потребителей остались без электроснабжения.

Помимо этого, губернатор заявил, что были зафиксированы случаи атак украинских беспилотных летательных аппаратов на электросети, обеспечивающие электроэнергией Васильевский муниципальный округ.

Ранее в ДНР некоторые населенные пункты остались без света и тепла из-за ударов ВСУ по ТЭС.