Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

В Москве грузовой лифт двумя людьми упал в шахту

В Москве лифт с людьми рухнул в шахту многоэтажки
Shutterstock/BestPhotoPlus

В Москве спасатели вызволили людей, оказавшихся в рухнувшем лифте. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел на Ярцевской улице. По данным Telegram-канала, когда внутри находились два человека, кабина упала в шахту. Перед этим, как рассказали очевидцы, был слышен гул.

Девушка, которая в этот момент находилась в лифте, почувствовала, что ей не хватает воздуха. По предварительной информации, у нее был приступ паники.

«Приехавшие на место сотрудники МЧС вскрыли упавший в шахту лифт и спасли людей. Госпитализация никому не понадобилась», – сообщается в публикации.

По словам местных жителей, проблемы с работой лифта замечают уже давно. Последнюю неделю он работал с перебоями, но механизм просто перезапускали. При этом лифт якобы давно требует замены.

До этого в Башкирии лифт рухнул в многоквартирном доме Стерлитамака. Кабина находилась на втором этаже.

Жители дома рассказали, что лифт у них часто ломается. Они связывают это с частыми перебоями в электроснабжении.

Ранее житель Махачкалы провел себе личный лифт в квартиру.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27623791_rnd_2",
    "video_id": "record::21c90728-267e-484c-9681-ee7341d91312"
}
 
Теперь вы знаете
Морозные каникулы: законно ли ребенку прогулять школу в непогоду
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+