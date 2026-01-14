Размер шрифта
ВСУ атаковали беспилотниками населенные пункты шести округов Белгородской области

Гладков: дроны атаковали шесть округов Белгородской области, повреждены 12 машин
Telegram-канал Настоящий Гладков

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками населенные пункты шести округов Белгородской области, в результате чего были повреждены 12 автомобилей и один трактор. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в поселке Октябрьский Белгородского округа при ударе FPV-дрона повреждены остекление многоквартирного дома и автомобиль. В селе Никольское после детонации беспилотника выбиты окна, посечены кровли и фасады двух частных домов, повреждены надворная постройка и машина. В Бессоновке дрон ударил по парковке предприятия — пострадали четыре автомобиля.

В селе Графовка Шебекинского округа FPV-дрон повредил остекление автомобиля, а в селе Белянка беспилотник взорвался на парковке коммерческого объекта, в результате чего пострадали две машины.

В хуторе Волчий-Первый Волоконовского округа дрон атаковал припаркованный автомобиль, а в селе Борисовка — трактор и легковушку.

В селе Глотово Грайворонского округа беспилотник сдетонировал возле частного дома, выбив окна. В поселке Уразово Валуйского округа дрон повредил инфраструктурный объект.

Кроме того, в Краснояружском округе в селе Илек-Пеньковка удар беспилотника привел к повреждению кузова микроавтобуса.

До этого Гладков сообщил о катастрофической ситуации в энергоснабжении региона, связанной с обстрелами со стороны ВСУ. Он отметил, что для восстановления энергетики затрачиваются колоссальные усилия. По его словам, несмотря на усилия, предпринимаемые с 2022 года, заместить утраченные мощности пока не получается.

Ранее в Белгородской области выстроились очереди на заправках и у банкоматов.

