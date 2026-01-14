Размер шрифта
Мать погибшего воспитанника ЦСКА уверена, что ее сына убили

Мама погибшего воспитанника ЦСКА Адамса уверена, что ее сына убили
lionel__adams/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Мать выпавшего из окна бывшего футболиста московского ЦСКА Лайонела Адамса уверена, что ее сына убили, сообщает Telegram-канал Mash на спорте.

Адамсу был 31 год. Друзья игрока уверенны, что он совершил суицид из-за неразделенной любви.

В декабре 2025 года на Адамса напали и выстрелили в него в ночном клубе. На футболиста напали десять человек. Сначала был словесный конфликт, а затем один из участников конфликта достал пистолет и выстрелил в футболиста. Тогда же остальные начали бить Расаковича. Адамса доставили в больницу, где у него диагностировали пулевое ранение бедра и рваную рану губы. В 2024 году Адамса выступал за карагандинский «Шахтер».

В 2011 году Адамс провел один матч за сборную России U18, не отметившись результативными действиями. В сезоне-2015/16 он стал обладателем Кубка Армении, выступая за «Бананц».

Ранее норвежский биатлонист умер в возрасте 27 лет.

