Песков прокомментировал заявление Чубайса о СССР

Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков сообщил, что утверждение спецпредставителя российского президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолия Чубайса, касающееся советского правительства, было «очень экзальтированным».

До этого Чубайс рассказал, что испытывает ненависть к советской власти.

По словам Пескова, в Кремле не знакомы с публикациями высказываний Чубайса, посвященных «вранью и лжи» в Советском Союзе. Как считает пресс-секретарь президента, у политика есть право делать подобные прямолинейные заявления.

«Я могу только посыпать голову пеплом, к сожалению, не знаком с этими высказываниями, но вы знаете, что Анатолий Чубайс иногда делает достаточно прямолинейные высказывания — это его право, но не будучи знакомым с сутью сказанного, я не берусь что-то комментировать», — отметил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь президента подчеркнул, что, вероятно, не успеет прочитать публикации по данной теме 17 мая.

«Не знаю контекста сказанного, но честно говоря, предпочел бы, чтобы все эти кипения прошли меня стороной», — пояснил он.

Во времена СССР были и героические события, обратил внимание представитель российского лидера.

«Поэтому были и примеры героизма, и примеры успеха, и примеры фиаско, — все было в истории Советского Союза», — заключил он.