Хинштейн раскрыл масштабы проделанной саперами КНДР работы

Хинштейн: саперы КНДР очистили более 42 тысяч гектаров территорий в Курской области
Северокорейские саперы очистили около 42,4 тысячи гектаров приграничных территорий в Курской области и уничтожили более 1,5 млн взрывоопасных предметов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«Наши боевые друзья — саперы из 528-го инженерно-саперного полка Народной армии Кореи, которые принимали самое активное участие в разминировании курского приграничья, вернулись домой,» — отметил губернатор.

Хинштейн также напомнил, что специальный полк из КНДР работал в Курской области с осени, а масштабная группировка разминирования, в состав которой также вошли инженерные войска ВС РФ, Росгвардия, МЧС, была сформирована по поручению президента России Владимира Путина.

До этого сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на торжественной церемонии лично поприветствовал вернувшихся на родину саперов и высоко оценил их боевую работу по разминированию Курской области.

О том, что в разминировании в Курской области принимали участие военные из Северной Кореи, стало известно в ноябре. В Минобороны России отметили, что саперы из КНДР прошли дополнительную подготовку в учебных центрах инженерных войск РФ.

Ранее стало известно, что в Курской области установят памятник военным из КНДР.

