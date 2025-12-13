Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Павлограде

В Павлограде Днепропетровской области произошел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Сильный взрыв в Павлограде. Над городом поднимается дым», — говорится в публикации.

В настоящее время воздушная тревога действует в Черниговской, а также отдельных районах Сумской и Полтавской областей.

13 декабря Минобороны РФ сообщило, что российские войска ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу.

Из заявления следует, что удар произошел в ответ на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданские объекты на территории России. При выполнении поставленной задачи российские военнослужащие применили высокоточное оружие наземного и морского базирования, а также беспилотные летательные аппараты (БПЛА) дальнего действия и гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Ранее в СВР заявили, что украинские системы ПВО не справляются с перехватом российских ракет.