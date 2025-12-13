Крупное ДТП парализовало движение на Новорязанском шоссе в Подмосковье

В Подмосковье на Новорязанском шоссе перевернулся грузовой автомобиль, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО».

Инцидент произошел на 39 километре Новорязанского шоссе в районе села Михайловская Слобода. Судя по фото, большой трехосный грузовик Sitrak опрокинулся на бок. У него разбито лобовое стекло. Повреждено ограждение шоссе.

Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», на месте ДТП образовалась пробка длиной 3,3 км. Обстоятельства аварии, а также информации о пострадавших нет.

До этого в центре Москвы произошло массовое ДТП. На кадрах с места ДТП видно, что в результате произошедшего белый автомобиль получил сильные повреждения: у транспорта смят кузов, разбиты стекла, капот, а детали разлетелись по проезжей части. На записи также заметно, что на дороге стоит микроавтобус, у которого разит бампер.

Кроме того, в Москве патрульный автомобиль сбил курьера на пешеходном переходе.

Ранее на ТТК в Москве частично перекрыли движение из-за крупной аварии.