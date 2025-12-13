На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Пермском крае осудили трех бывших сотрудников СИЗО

Трех экс-сотрудников СИЗО в Пермском крае осудили за превышение полномочий
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Трех бывших сотрудников следственного изолятора (СИЗО) №5 в Пермском крае осудили за превышение должностных полномочий. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

По данным следствия, фигуранты уголовного дела в период с осени 2023 года до осени 2024 года получали с подчиненных часть выписанных им премий.

«Суд приговорил фигурантов к условному лишению свободы на срок от трех лет до трех лет и шести месяцев. Приговор не вступил в законную силу», — говорится в заявлении.

13 декабря издание NGS.ru сообщило, что заместителя начальника исправительной колонии №22 в Новосибирске Юрия Каменева арестовали в рамках уголовного дела о нападении на заключенную. Мужчине вменяют превышение должностных полномочий с применением насилия.

Как выяснили следователи, фигурант во время конфликта с 49-летней осужденной напал на нее и избил, после чего женщину доставили в Колыванскую центральную районную больницу. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом ребер, а также многочисленные ушибы лица, затылочной области и грудной клетки.

Каменев свою вину не признал, тем не менее суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Сторона защиты планирует обжаловать это решение.

Ранее бывшего мэра города Иваново Александра Шаботинского арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями.

