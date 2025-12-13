«Неадекватно управляет»: названа проблема «Спартака»

Бывший тренер-ассистент сборной России, председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович заявил, что проблема московского «Спартака» заключается в руководстве клуба. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Когда в команде за двадцать лет сменяется девятнадцать тренеров, основная проблема – в руководстве, которое неадекватно управляет клубом. Чтобы быть хорошим управленцем в футболе, нужно иметь много специальных знаний», — отметил он.

По мнению Гершковича, в команду нужно пригласить людей, которые были связаны с футболом в прошлом.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение со Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений. Его пост в статусе исполняющего обязанности занял Вадим Романов.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Спартак» остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее легенда «Спартака» указал на грубейшую ошибку клуба.