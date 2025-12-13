Врач рассказала, как часто можно ходить в баню

Ходить в баню при отсутствии противопоказаний можно 1-2 раза в неделю. Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат медицинских наук, врач-кардиолог клиник «Атлас» Зухра Салпагарова.



«Тепловая нагрузка в бане безопасна для здоровых взрослых, если приходить в баню 1-2 раза в неделю. Перед посещением важно избегать голода, алкоголя и перегрева, соблюдать питьевой режим и защищать голову», — пояснила Салпагарова.



Она отметила, что при ежедневном посещении бани велик риск обезвоживания, пересушивания кожи и чрезмерной нагрузки на сердце.



«Оптимальная длительность одного захода — 5-10 минут, поскольку высокая влажность усиливает ощущение жара. Между заходами следует делать перерыв 5-10 минут, а общее время пребывания в парной не должно превышать 20-30 минут», — обратила внимание врач.



По ее словам, перед посещением бани нужно соблюдать некоторые правила.



«Не стоит переедать или пить алкоголь. Подойдет легкий перекус за 1,5-2 часа, стакан воды или травяного чая, чтобы избежать обезвоживания. В бане желательно надевать специальный головной убор», — перечислила Салпагарова.



Высокая влажность в бане увеличивает нагрузку на дыхательную и сердечную системы, поэтому важно следить за своим самочувствием.



«Если ощущаются головокружение, пульсация в голове, тошнота, резкая слабость, нестабильный пульс или ощущение нехватки воздуха, необходимо немедленно выйти», — подчеркнула кардиолог.

