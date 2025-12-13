Муссоны грозят разрушить объект Всемирного наследия ЮНЕСКО в Пакистане

РИА Новости: муссоны могут разрушить Мохенджо-Даро в Пакистане в 2026 году

Город Мохенджо-Даро в Пакистане, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, может быть разрушен из-за муссонов. Об этом РИА Новости заявил генсекретарь пакистанской комиссии по делам ЮНЕСКО Афтаб Мухаммад Хан на полях конференции «Актуальные вопросы инклюзивного образования в мире» в РУДН.

«Такая вероятность есть. Муссоны очень разрушительны, а нужной подготовки у нас не провели. Во время муссонов в Пакистане в целом гибнут люди, разрушаются здания», — сказал он.

До сих пор на территории Мохенджо-Даро продолжаются восстановительные работы после сильного наводнения, вызванного муссонными ливнями в 2022 году, отметил Хан. По его информации, власти провинции Синд, где находятся останки древнего города, совместно с Министерством культуры Пакистана и ЮНЕСКО работают над реставрацией.

Мохенджо-Даро расположен вблизи реки Инд на юге Пакистана. Согласно данным ученых, возраст города составляет около 4,5 тысячи лет. Объект включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1980 году.

