Задержанным блогерам Целесте запретили пользоваться интернетом

Задержанной в Москве семейной паре бьюти-блогеров Целесте избрали меру пресечения по делу о клевете. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Дорогомиловский суд столицы.
В отношении Арси и Алекса Целесте был избран запрет определенных действий — фигурантам запретили пользоваться интернетом и покидать место жительства в ночное время.
Обоих обвиняют в клевете, соединенной с обвинением в совершении преступления против половой неприкосновенности.
Поводом для возбуждения дела стали обвинения ООО «Космомедика», подавшей в суд на Алекса и Арси из-за того, что они называли их косметику вредной.
Блог Арси Целесте посвящен разборам составов косметических средств, всего на страницу подписаны более 73 тысяч пользователей.
Накануне организаторов концерта Fortuna 812 обвинили в продаже спиртного подросткам. Кроме того, заявили возмущенные родители молодых фанатов, на выступлении исполнитель якобы позволял себе нецензурную брань.
Ранее была названа причина запрета выступления Меладзе в Киргизии.