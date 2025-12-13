На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Задержанным блогерам Целесте запретили пользоваться интернетом

В Москве суд избрал меру пресечения блогерам Целесте по делу о клевете
true
true
true
close
Пресс-служба Мосгорсуда

Задержанной в Москве семейной паре бьюти-блогеров Целесте избрали меру пресечения по делу о клевете. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Дорогомиловский суд столицы.

В отношении Арси и Алекса Целесте был избран запрет определенных действий — фигурантам запретили пользоваться интернетом и покидать место жительства в ночное время.

Обоих обвиняют в клевете, соединенной с обвинением в совершении преступления против половой неприкосновенности.

Поводом для возбуждения дела стали обвинения ООО «Космомедика», подавшей в суд на Алекса и Арси из-за того, что они называли их косметику вредной.

Блог Арси Целесте посвящен разборам составов косметических средств, всего на страницу подписаны более 73 тысяч пользователей.

Накануне организаторов концерта Fortuna 812 обвинили в продаже спиртного подросткам. Кроме того, заявили возмущенные родители молодых фанатов, на выступлении исполнитель якобы позволял себе нецензурную брань.

Ранее была названа причина запрета выступления Меладзе в Киргизии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Угон по Bluetooth: как хакеры вскрывают автомобили и что делать в случае киберугона
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами