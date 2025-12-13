Задержанным блогерам Целесте запретили пользоваться интернетом

В Москве суд избрал меру пресечения блогерам Целесте по делу о клевете

Задержанной в Москве семейной паре бьюти-блогеров Целесте избрали меру пресечения по делу о клевете. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Дорогомиловский суд столицы.

В отношении Арси и Алекса Целесте был избран запрет определенных действий — фигурантам запретили пользоваться интернетом и покидать место жительства в ночное время.

Обоих обвиняют в клевете, соединенной с обвинением в совершении преступления против половой неприкосновенности.

Поводом для возбуждения дела стали обвинения ООО «Космомедика», подавшей в суд на Алекса и Арси из-за того, что они называли их косметику вредной.

Блог Арси Целесте посвящен разборам составов косметических средств, всего на страницу подписаны более 73 тысяч пользователей.

