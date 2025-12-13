Названа сумма, которую Россия взыщет с ЕС по искам из-за заморозки активов

ТАСС: РФ может взыскать с ЕС 10-15 трлн рублей в ответ на отъем своих активов

В ответ на заморозку активов России Евросоюзом Москва может потребовать возмещения ущерба от европейских компаний, таких как Euroclear. Для этого она будет использовать российские суды, чтобы наложить арест на имущество этих компаний, находящееся на территории РФ, пишет ТАСС.

Несмотря на отсутствие точных данных о стоимости этих активов, аналитики оценивают их в пределах 10–15 триллионов рублей.

«Это средства преимущественно в акциях российских компаний», — заявил заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Президентской академии Александр Абрамов.

Доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ Анна Федюнина считает, что Россия потенциально может компенсировать убытки, подав иски в российские суды против компаний вроде Euroclear и добиваясь взыскания с их активов в РФ, включая существенные суммы, размещенные на счетах типа «С».

