В Театре музкомедии Екатеринбурга произошло задымление, десятки человек эвакуировались

В Екатеринбурге загорелся Театр музкомедии на улице ​Карла Либкнехта, сообщает Ural Mash.

Telegram-канал уточняет, что в подвале учреждения вспыхнул двигатель тепловой завесы (вентилятора, который создает выталкивающий поток воздуха при открывании дверей; так в комнату зимой не попадает холодный воздух, а летом — нагретый. — «Газета.Ru»)

В МЧС заявили РЕН ТВ, что задымление произошло из-за короткого замыкания электродвигателя.

Местный портал E1.ru добавляет, что к театру приехали более пяти пожарных машин. До их прибытия из здания самостоятельно эвакуировались 150 человек.

В МЧС уточнили, что задымление в подвале не привело к горению. Несмотря на это, на вызов выехали 31 пожарный и 12 единиц техники.

В октябре прошлого года в здании Театра музыкальной комедии в Екатеринбурге тоже произошло возгорание. Его причиной стали вещи, вспыхнувшие в помещении на четвертом этаже. Тогда люди, заблокированные в театре, разбивали окна и поднимались на крышу.

