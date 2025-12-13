Три вагона с бутаном сошли с рельсов в Оренбургской области

СК начал проверку после схода с рельсов цистерн с бутаном в Оренбургской области

Следственный комитет России (СК РФ) начал проверку после схода с рельсов трех цистерн в Оренбургской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

По предварительным данным, инцидент произошел накануне года во время маневренных работ на примыкающих к станции Тюльпан путях Южно-Уральской железной дороги. В СК рассказали, что произошло крушение трех вагонов-цистерн с пропан-бутаном, две из которых опрокинулись.

Как уточнили в ведомстве, из-за ЧП движение поездов на станции не было нарушено, также удалось избежать опасных последствий. Пострадавших в результате происшествия нет, на месте ведутся восстановительные работы, сообщили в СК.

По факту произошедшего следователи проводят проверку по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Утром 13 декабря на железнодорожной станции Чаис в Пензенской области столкнулись грузовой поезд и маневровый локомотив. В результате инцидента они получили повреждения, при этом никто из людей не пострадал.

Ранее СК России опубликовал фото с места ЧП на железной дороге в Пензенской области.