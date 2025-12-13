В Петербурге члены ОПГ похитили двоих мужчин с заправки, избили и обокрали их

В Петербурге семь человек задержали за похищение двоих мужчин

В Петербурге семь участников группы стали фигурантами дела после похищения двоих мужчин. Об этом сообщает Следком в официальном Telegram-канале.

По версии следствия, инцидент произошел в декабре текущего года. Предварительно распределив роли, напали на пострадавших на одной из автозаправок города.

Мужчин затолкали в машину, вывезли в лесополосу и избили, угрожая оружием. У пленников похитили вещи на сумму более 2,2 миллиона рублей.

«Благодаря слаженной работе следователей СК России с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержаны восемь человек», – сообщается в публикации.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статьям о вымогательстве, разбое и похищении человека. Вскоре участникам инцидента изберут меру пресечения. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Специалисты ведомства уже провели обыски у фигурантов.

