Названо число пострадавших в массовом ДТП в Пензенской области

В Пензенской области в ДТП с участием более 20 машин пострадали шесть человек

Шесть человек, включая одного ребенка, пострадали в результате массового ДТП в районе 271-го километра автодороги «Тамбов — Пенза» в Пензенской области. Об этом сообщило министерство здравоохранения региона в Telegram-канале.

«Два человека госпитализированы в Клиническую больницу №6 имени Г. А. Захарьина. Ребенок — в областную больницу Филатова», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что доставленные в медицинские учреждения люди находятся в состоянии средней степени тяжести.

Еще трем пострадавшим госпитализация не потребовалась. Врачи оказали им необходимую помощь на месте.

Массовое ДТП с участием более 20 транспортных средств произошло на автодороге «Тамбов — Пенза» днем 13 декабря. На этом фоне прокуратура Пензенской области организовала проверку работы лиц, ответственных за содержание данной трассы. Ожидается, что специалисты проверят соблюдение требований к зимнему содержанию автомобильных дорог, соответствие состояния дорожного покрытия установленным нормативам и качество его обработки противогололедными материалами.

