Европейский союз (ЕС) рискует потерять ближневосточные деньги в случае конфискации замороженных активов РФ. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил финансист, член Президиума совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.

«Европа реально рискует потерять и тайские деньги, и ближневосточные деньги», — сказал он.

По мнению финансиста, главными бенефициарами станут США, поскольку многие инвесторы могут посчитать, что Вашингтон — единственная безопасная гавань.

Накануне пресс-служба Банка России объявила о подаче иска к Euroclear в Арбитражный суд Москвы. В бельгийском депозитарии хранятся €180 млрд замороженных активов российского регулятора.

До этого агентство Reuters сообщило, что послы стран — членов ЕС начали письменную процедуру для принятия официального решения Совета Европейского союза о долгосрочном замораживании российских активов.

5 декабря канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили с премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером вопрос конфискации замороженных российских активов в пользу Украины. Несмотря на прилагаемые усилия, они не смогли уговорить бельгийского политика пойти на такой шаг.

Ранее сообщалось, что Euroclear может потерять €16 млрд в России в случае изъятия активов РФ в ЕС.