Известные медиаперсоны показали мастер-класс по нейтрализации мошенников во фрод-рулетке

Известные российские блогеры и медиаперсоны присоединились к нейтрализации телефонных мошенников и опубликовали мастер-классы по противодействию аферистам в своих Telegram-каналах.

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) рассказали, что с помощью фрод-рулетки Т-Банка выявили новую мошенническую схему. По их данным, злоумышленники, действующие с территории Украины, начали представляться сотрудниками супермаркетов и приглашать граждан на «празднование юбилея магазина».

По легенде, известная сеть отмечает в районе проживания жертвы круглую дату и предлагает начислить бонусы на скидочную карту. Для этого абонента просят продиктовать код из SMS или предоставить иные персональные данные.

В случае согласия человеку вскоре перезванивают другие мошенники, представляющиеся сотрудниками полиции, центробанка или финансового мониторинга, и убеждают, что его счета «взломаны» и деньги необходимо срочно переводить на «безопасные» реквизиты либо передать курьеру.

Пранкеры опубликовали видеозвонок с разоблачением схемы, подчеркнув: «предупрежден — значит вооружен».

Писатель и телеведущий Сергей Минаев также протестировал фрод-рулетку. Ему удалось вывести на разговор мошенника, представившегося сотрудником энергосбыта.

Злоумышленник утверждал, что в связи с «санкциями Тайваня» счетчики абонентов будут дистанционно отключены, а оплата вырастет в четыре раза.

«Пока мы 12 минут обсуждали международную обстановку и тарифы на ЖКХ, он не дозвонился ни до одного настоящего пенсионера и не украл ни копейки», — отметил Минаев, назвав разговор «мастер-классом для всех, кто хочет попробовать себя в этом противостоянии».

Минаев отметил, что сервис работает в полном объеме и дает возможность пользователям «легально выпустить пар, делая доброе дело».