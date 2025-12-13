На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Известные медиаперсоны показали мастер-класс по нейтрализации мошенников во фрод-рулетке

Минаев, Вован и Лексус провели мастер-классы по противодействию аферистам
true
true
true

Известные российские блогеры и медиаперсоны присоединились к нейтрализации телефонных мошенников и опубликовали мастер-классы по противодействию аферистам в своих Telegram-каналах.

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) рассказали, что с помощью фрод-рулетки Т-Банка выявили новую мошенническую схему. По их данным, злоумышленники, действующие с территории Украины, начали представляться сотрудниками супермаркетов и приглашать граждан на «празднование юбилея магазина».

По легенде, известная сеть отмечает в районе проживания жертвы круглую дату и предлагает начислить бонусы на скидочную карту. Для этого абонента просят продиктовать код из SMS или предоставить иные персональные данные.

В случае согласия человеку вскоре перезванивают другие мошенники, представляющиеся сотрудниками полиции, центробанка или финансового мониторинга, и убеждают, что его счета «взломаны» и деньги необходимо срочно переводить на «безопасные» реквизиты либо передать курьеру.

Пранкеры опубликовали видеозвонок с разоблачением схемы, подчеркнув: «предупрежден — значит вооружен».

Писатель и телеведущий Сергей Минаев также протестировал фрод-рулетку. Ему удалось вывести на разговор мошенника, представившегося сотрудником энергосбыта.

Злоумышленник утверждал, что в связи с «санкциями Тайваня» счетчики абонентов будут дистанционно отключены, а оплата вырастет в четыре раза.

«Пока мы 12 минут обсуждали международную обстановку и тарифы на ЖКХ, он не дозвонился ни до одного настоящего пенсионера и не украл ни копейки», — отметил Минаев, назвав разговор «мастер-классом для всех, кто хочет попробовать себя в этом противостоянии».

Минаев отметил, что сервис работает в полном объеме и дает возможность пользователям «легально выпустить пар, делая доброе дело».



Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Угон по Bluetooth: как хакеры вскрывают автомобили и что делать в случае киберугона
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами