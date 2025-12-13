На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Британии зафиксировали рекордный период без прибытия нелегалов

Sky: Великобритания фиксирует рекордный с 2018 года период без прибытия нелегалов
Gonzalo Fuentes/Reuters

Великобритания зафиксировала рекордный с 2018 года период без прибытия в королевство нелегальных мигрантов на лодках. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на данные британского МВД.

«За последние 28 дней не было зафиксировано ни одного прибытия мигрантов на небольших лодках, пересекающих Ла-Манш. Последнее зарегистрированное прибытие произошло 14 ноября», — говорится в сообщении.

До этого президент США Дональд Трамп предложил премьер-министру Великобритании Киру Стармеру использовать армию для борьбы с нелегальной миграцией. Это явление, по его словам, подрывает страны изнутри.

Проблема нелегальной иммиграции обострилась в Великобритании после выхода страны из Евросоюза (ЕС), хотя именно этот вопрос был одним из главных причин Brexit. С 2018 года через пролив Ла-Манш в королевство перебрались более 185 тысяч нелегалов

Ранее в Лондоне более 110 тысяч человек вышли на митинг против приема нелегальных мигрантов.

