На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Здания Утрехтского университета получили десятки «шокирующих» повреждений

В Нидерландах здания Утрехтского университета повреждены в ходе акции протеста
true
true
true
close
Michele Lapini/Reuters

Пропалестинские протестующие повредили несколько зданий Утрехтского университета в Нидерландах, сообщает портал NU.nl.

В материале уточняется, что прошлой ночью демонстранты разместили граффити на фасадах, забрызгали около 40 окон красной краской, а некоторые стекла разбили.

«Повреждения, которые получили этой ночью наши здания, шокируют. Эти действия наносят ущерб не только имуществу, но и подрывают доверие и чувство безопасности внутри нашего сообщества. Это недопустимо», — высказалась об инциденте врио главы исполнительного совета университета Марго ван дер Старре.

В учебном заведении возложили ответственность на демонстрантов, которые выступают против связей университета с Израилем. Однако руководство отрицает существование таких связей, за исключением 10 текущих исследовательских проектов. В полиции не подтвердили причастность активистов к повреждениям зданий. Однако нидерландское отделение пропалестинского движения Palestine Action разместило в соцсетях фото с разбитыми окнами кампуса, говорится в статье.

Уже 11 дней еще одно здание Утрехтского университета занято протестующими. Руководство учебного заведения обязало их освободить корпус до полудня (14:00 мск) 14 декабря. В противном случае представители университета обратятся в суд, чтобы выдворить активистов в принудительном порядке.

В ноябре в Германии группа из 40 пропалестинских митингующих ворвалась в главное здание Мюнхенского технического университета в ходе демонстрации. Они проникли на крышу здания, где зажгли пиротехнику и развернули транспарант.

Ранее активистка «Флотилии стойкости» укусила сотрудницу израильской тюрьмы.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Угон по Bluetooth: как хакеры вскрывают автомобили и что делать в случае киберугона
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами