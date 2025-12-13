Здания Утрехтского университета получили десятки «шокирующих» повреждений

Пропалестинские протестующие повредили несколько зданий Утрехтского университета в Нидерландах, сообщает портал NU.nl.

В материале уточняется, что прошлой ночью демонстранты разместили граффити на фасадах, забрызгали около 40 окон красной краской, а некоторые стекла разбили.

«Повреждения, которые получили этой ночью наши здания, шокируют. Эти действия наносят ущерб не только имуществу, но и подрывают доверие и чувство безопасности внутри нашего сообщества. Это недопустимо», — высказалась об инциденте врио главы исполнительного совета университета Марго ван дер Старре.

В учебном заведении возложили ответственность на демонстрантов, которые выступают против связей университета с Израилем. Однако руководство отрицает существование таких связей, за исключением 10 текущих исследовательских проектов. В полиции не подтвердили причастность активистов к повреждениям зданий. Однако нидерландское отделение пропалестинского движения Palestine Action разместило в соцсетях фото с разбитыми окнами кампуса, говорится в статье.

Уже 11 дней еще одно здание Утрехтского университета занято протестующими. Руководство учебного заведения обязало их освободить корпус до полудня (14:00 мск) 14 декабря. В противном случае представители университета обратятся в суд, чтобы выдворить активистов в принудительном порядке.

В ноябре в Германии группа из 40 пропалестинских митингующих ворвалась в главное здание Мюнхенского технического университета в ходе демонстрации. Они проникли на крышу здания, где зажгли пиротехнику и развернули транспарант.

Ранее активистка «Флотилии стойкости» укусила сотрудницу израильской тюрьмы.