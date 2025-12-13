Автор видео с курящим рэпером Macan отправился на гауптвахту

Рэпер Macan (Андрей Косолапов), проходящий срочную службу, стал героем видео, снятого поваром его дивизии, за что последний поплатился и отправился на гауптвахту. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Канал опубликовал видеозапись, сделанную поваром дивизии оперативного назначения имени Дзержинского – места службы рэпера. На кадрах видно, как Macan курит в запрещенном месте.

«Автор успешно зафиксировал курящую звезду и задорно выложил эти кадры в интернет» – пишет Mash, добавляя, что в итоге повар из Центра специального назначения (ЦСН) «Витязь» был наказан.

Стало известно, что инцидент произошел в первый день службы Андрея Косолапова. Ролик привлек внимание службы защиты гостайны, и повар был приговорен к аресту на срок до 30 суток.

По имеющейся информации, сам рэпер избежал наказания за курение в неположенном месте.

В ноябре Росгвардия рассказала о задачах рэпера Macan на военной службе по призыву в отдельной дивизии оперативного назначения им. Дзержинского. По данным ведомства, артист будет выполнять задачи по «обеспечению безопасности граждан» и «охране общественного порядка» в Московском регионе.

Ранее рэперу Macan в армии пришли штрафы за нарушения ПДД.