Эрдоган оценил переговоры с Путиным

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган счел успешными и плодотворными переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, передает телеканал NTV.

Встреча состоялась 12 декабря в Ашхабаде на полях Международного форума мира и безопасности.

«Мы провели с господином Путиным весьма успешную, плодотворную, всеобъемлющую беседу. Я особо подчеркнул, что жду его в любой момент. Поэтому мы договорились, что нам необходимо встретиться в кратчайшие сроки. Он ответил: «Я выполню свое обещание». Надеюсь, что в ближайшее время мы осуществим этот визит», — заявил Эрдоган.

По его словам, отношения Анкары с Москвой не основаны на сиюминутных интересах, а имеют глубокие исторические корни, прочную дипломатическую основу и взаимное доверие.

Кроме того, президент Турции рассказал: в ходе беседы стороны в основном обсуждали украинский конфликт и мирные усилия. Эрдоган отметил, что он должен был давно закончиться, о чем турецкие власти открыто заявляют всем своим партнерам.

12 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на встрече Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обменялись оценками ситуации на Украине, а также обсудили вопросы, связанные с региональными и глобальными процессами.

Коллега российского лидера сообщил о готовности Турции принять у себя переговоры по урегулированию украинского конфликта в любом формате.

