Кремль сообщил о провокациях ВС Украины в Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Донбассе происходит ситуация невыполнения Минских договоренностей и активизация провокационных действий со стороны вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На Донбассе происходит ситуация невыполнения Минских договоренностей. И на Донбассе происходит ситуация, связанная с повышением активности провокационных действий со стороны вооруженных сил Украины. То есть случаются провокации, возникает какой-то ответный огонь на эти провокации», — сказал он.

Ранее глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил, что Украина готова к полномасштабным боевым действиям в Донбассе. По его словам, об этом свидетельствует большое количество боевой техники и солдат, которое Киев в последнее время стягивает к линии соприкосновения.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах. Кроме того, запрещается совершение наступательных и разведывательно-диверсионных действий.