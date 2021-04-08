Лавров ответил на сообщения о спецпосланнике США по «Северному потоку — 2»

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя возможное назначение спецпосланника США по «Северному потоку 2», отметил, что власти страны используют новые санкционные инструменты, сообщает РИА «Новости».

По мнению дипломата, у Соединенных Штатов «развязались руки», поскольку страна больше не участвует в Договоре по открытому небу. Лавров считает, что специальный представитель по прекращению проекта газопровода «Северный поток – 2» «будет просто ездить и всем грозить».

«Ну такая вот дипломатия – не канонерок, а теперь даже новых санкционных инструментов», — добавил глава МИД РФ.

Ранее СМИ сообщили о том, что Минюст США утвердил два пакета санкций против газопровода «Северный поток — 2». Окончательное решение по ним пока не принято.

Кроме того, по информации СМИ, Белый дом обсудил кандидатуру специального посланника, который возглавит переговоры о прекращении строительства российского газопровода «Северный поток – 2».

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.