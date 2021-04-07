Глава ДНР рассказал о ситуации на линии соприкосновения в Донбассе

Cитуация на линии соприкосновения в Донбассе остается крайне неспокойной. Об этом рассказал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин, сообщает РИА Новости.

«Она остается крайне неспокойной и идет по нарастающий, ухудшается, количество обстрелов увеличивается», — сказал Пушилин во время пресс-конференции.

По словам главы самопровозглашенной ДНР, число обстрелов с начала этого года увеличилось почти вдвое, если сравнивать с последним кварталом 2020.

Украинские силовики в конце марта сообщали, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных.

В ДНР также заявляли о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах. Кроме того, запрещается совершение наступательных и разведывательно-диверсионных действий.

Ранее в ЛНР заявили об артиллерийском обстреле своих позиций.