Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не хватило стула на встрече с Эрдоганом
Ника Пикекатлет
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Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйе осталась без стула в оде встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Об этом сообщает РИА «Новости».
В мероприятии также принял участие глава Евросовета Шарль Мишель.
На кадрах опубликованного видео заметно, что ситуацию разрешили тем, что фон дер Ляйе смогла присесть на стоящие в помещении диваны.
Эрдоган отметил, что такой инцидент мог произойти из-за ошибки с кабинетом, в котором должно было проходить мероприятие.
Ранее в Еврокомиссии объявили о начале третьей волны коронавируса.