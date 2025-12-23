Пенсии работающим пенсионерам в 2026 году повысят дважды

Пенсии работающим пенсионерам в России увеличатся дважды в 2026 году — в январе и августе. Об этом ТАСС сообщила депутат Госдумы Екатерина Стенякина.

Сначала, с 1 января, выплаты вырастут на 7,6% в рамках общей индексации. Затем, с 1 августа, будет начислена дополнительная надбавка за счет страховых отчислений работодателя — до трех пенсионных баллов.

«С 1 августа пенсия работающих пенсионеров еще немного подрастет: небольшое летнее увеличение связано со страховыми отчислениями работодателя за 2025 год. Прибавка составит до трех пенсионных баллов», — сказала Стенякина.

Стоимость одного пенсионного балла в 2026 году составит 156,76 рублей, соответственно, максимальная доплата в августе достигнет 470,28 рублей. Индексация пенсий работающим пенсионерам возобновилась с 2025 года после приостановки в 2016-м.

22 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что власти России продолжат индексировать пенсии работающим пенсионерам.

