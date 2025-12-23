Мирошник заявил об ударах ВСУ по объектам, связанным с доставкой нефтепродуктов

Наблюдается существенный рост числа обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил газете «Известия» посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Мы наблюдаем сейчас значительный рост количества обстрелов. Мы видим целенаправленные удары по энергетическим объектам и в данном случае по объектам, связанным с флотом и доставкой нефтепродуктов», — сказал дипломат.

11 декабря председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин оценил ущерб России от обстрелов Украины. По его словам, удары украинской стороны наносят серьезный урон не только на новых территориях, где проводится специальная военная операция, но и глубоко внутри России. Бастрыкин уточнил: ущерб, вызванный оружием украинских националистов, уже оценивается примерно в 600 млрд рублей.

Ранее Горловка подверглась обстрелу с использованием РСЗО американского производства.