Политика

Над Россией сбили 41 беспилотник. Военная операция, день 1398-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1398-й день
Сергей Бобылев/РИА Новости
Средства ПВО за ночь уничтожили 41 беспилотник над российскими регионами. На Кубани в результате атаки БПЛА повреждения получили два причала и два судна. Заместитель командующего миссией NSATU Майк Келлер заявил, что в Румынии с 2026 года заработает второй крупный центр координации и транзита военной техники на Украину. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев намекнул, что следующий раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта пройдет в Москве. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:43

Лишь гарантии безопасности Украине от США способны привести к миру, пишет газета Politico.

9:31

Почти 147 тысяч человек эвакуированы с июня из прифронтовых районов Днепропетровской, Сумской, Харьковской областей, а также из подконтрольных ВСУ частей ДНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщили в министерстве развития общин и территорий Украины.

9:17

В Одессе в результате атаки поврежден объект критической инфраструктуры, сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

9:02

Генсек НАТО Марко Рютте в интервью Bild заявил о готовности Европы направить на Украину войска в случае «нарушения Россией мирного договора»

8:51

Президент России Владимир Путин ежедневно проводит встречи с участниками военной операции на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

8:40

Администрация американского президента Дональда Трампа считает приоритетом поддержку пожилых американцев, а не финансирование Украины, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

8:28

Представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев намекнул, что следующие переговоры по урегулированию украинского конфликта пройдут в Москве.

8:20

🔴 В поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края из-за атаки дронов повреждения получили два причала и два судна, отметили в региональном оперштабе.

8:17

С января 2026 года в Румынии начнет работу второй крупный центр координации и транзита военной техники Украине, заявил заместитель командующего командованием NSATU (Совет НАТО по безопасности и обучению для Украины) генерал Майк Келлер.

8:10

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев после второго дня переговоров со спецпосланником главы США Стивеном Уиткоффом заявил, что «разжигатели войны» не смогли помешать урегулированию украинского конфликта. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, главная цель визита Дмитриева — получение наработок мирного плана.

8:04

🔴 Средства ПВО за ночь сбили над регионами России 41 беспилотник, сообщили в Минобороны. Дроны перехватили над над Краснодарским краем, Крымом, акваторией Черного моря, а также Белгородской и Брянской областями.

В поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края из-за атаки дронов повреждения получили два причала и два судна, отметили в региональном оперштабе.

8:01

Сегодня 1398-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

