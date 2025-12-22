Над Россией сбили 41 беспилотник. Военная операция, день 1398-й

8:04

🔴 Средства ПВО за ночь сбили над регионами России 41 беспилотник, сообщили в Минобороны. Дроны перехватили над над Краснодарским краем, Крымом, акваторией Черного моря, а также Белгородской и Брянской областями.

В поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края из-за атаки дронов повреждения получили два причала и два судна, отметили в региональном оперштабе.