Стало известно, на сколько отключают свет в украинской столице

ТАСС: в Киеве нет света по восемь-девять часов в день
Gleb Garanich/Reuters

В Киеве местные жители на 8-9 часов ежедневно остаются без электричества. Об этом сообщает ТАСС.

Источник уточнил, что свет отключают несколько раз в сутки: на 3-4,5 часа в дневное и ночное время.

По словам одного из жителей украинской столицы, в начале декабря ситуация была тяжелее — электроснабжение отсутствовало до 14 часов в сутки, но потом положение «чуть-чуть улучшилось, но не кардинально».

В Киевской области графики отключений остаются строгими — электричества нет более девяти часов ежедневно.

13 декабря в результате ночных и утренних ударов большая часть Одессы на юге Украины оказалась без электроснабжения, тепла и воды, городской транспорт полностью остановлен, а больницы переведены на автономное питание. Украинские СМИ и эксперты называют атаку самой масштабной с начала специальной военной операции (СВО). Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее более 70% Киева осталось без света.

