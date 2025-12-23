Трамп рассказал, зачем США нужна Гренландия

Гренландия необходима Соединенным Штатам для обеспечения национальной безопасности, а не для контроля над ее ресурсами. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде, трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

По словам американского лидера, у берегов острова присутствуют российские и китайские корабли, что делает его стратегически важным объектом. Трамп подчеркнул, что США обладают достаточными запасами полезных ископаемых и нефти и не нуждаются в ресурсах Гренландии.

«Если посмотреть на Гренландию, вдоль побережья, то там везде российские и китайские корабли. Она нам нужна из-за национальной безопасности. Мы должны ее иметь», — сказал Трамп.

22 декабря губернатор штата Луизиана Джефф Лэндри поблагодарил Дональда Трампа за назначение на должность специального посланника по Гренландии и подтвердил намерение страны приобрести остров.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По его словам, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти. Зачем президенту Соединенных Штатов понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

