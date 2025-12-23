На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп рассказал, зачем США нужна Гренландия

Трамп: США нужна Гренландия по соображениям национальной безопасности
true
true
true
close
Kent Nishimura/Reuters

Гренландия необходима Соединенным Штатам для обеспечения национальной безопасности, а не для контроля над ее ресурсами. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде, трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

По словам американского лидера, у берегов острова присутствуют российские и китайские корабли, что делает его стратегически важным объектом. Трамп подчеркнул, что США обладают достаточными запасами полезных ископаемых и нефти и не нуждаются в ресурсах Гренландии.

«Если посмотреть на Гренландию, вдоль побережья, то там везде российские и китайские корабли. Она нам нужна из-за национальной безопасности. Мы должны ее иметь», — сказал Трамп.

22 декабря губернатор штата Луизиана Джефф Лэндри поблагодарил Дональда Трампа за назначение на должность специального посланника по Гренландии и подтвердил намерение страны приобрести остров.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По его словам, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти. Зачем президенту Соединенных Штатов понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Дании прокомментировали заявления спецпосланнника США по Гренландии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Девяток яиц и гаджеты без апгрейда: как шринкфляция изменит ваши покупки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами