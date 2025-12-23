На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Серия взрывов произошла в пригороде Ростова-на-Дону

SHOT: в пригороде Ростова произошли взрывы, силы ПВО отражают атаку дронов
Shutterstock

Серия взрывов прогремела в пригороде Ростова-на-Дону, предположительно в результате работы систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

По словам очевидцев, в небе было слышно около пяти хлопков, сопровождавшихся вспышками. Звук от взрывов ощущался даже в Новочеркасске, расположенном в 17 километрах от Ростова. Информации о пострадавших или разрушениях на земле нет.

Как сообщало Минобороны РФ, в период с 20:00 до 23:00 мск 22 декабря 11 дронов противника было уничтожено над территорией Крыма и один над акваторией Черного моря.

18 декабря украинские беспилотники нанесли удар по гражданской инфраструктуре Ростовской области. В результате атаки на порт в Ростове-на-Дону загорелось грузовое судно — не выжили два члена экипажа, трое получили травмы. В соседнем Батайске пострадали шесть человек, еще один получил травмы, несовместимые с жизнью. В момент удара БПЛА в одном из домов находилась семья с маленьким ребенком. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме предложили признать Украину террористическим государством.

