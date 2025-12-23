Трамп объявил о строительстве 12–15 новых подводных лодок

Соединенные Штаты строят от 12 до 15 новых подводных лодок. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая в своем имении Мар-а-Лаго во Флориде, передает РИА Новости .

По словам американского лидера, часть из этих субмарин уже находится в стадии строительства, а остальные скоро начнут строить.

«Мы собираемся построить от 12 до 15 совершенно новых подводных лодок», — сообщил Трамп.

Также Трамп объявил о начале строительства двух новых боевых кораблей.

В октябре Трамп в ходе выступления на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее заявил, что США значительно опережают другие государства в сфере военных технологий, особенно в разработке ядерных подводных лодок.

Комментируя слова Трампа, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в вопросе ядерных подлодок нужно обращать внимание на заявления Владимира Путина.

