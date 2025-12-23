Трамп намерен оставить в США нефть с перехваченных венесуэльских танкеров

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о намерении конфисковать как нефть, находящуюся на борту венесуэльских танкеров, перехваченных в международных водах, так и сами суда. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы оставим ее (нефть. — прим. ред.) себе. Возможно, мы будем использовать ее для [пополнения] стратегических резервов. Мы ее оставим», — заявил Трамп, общаясь с журналистами в своем поместье Мар-а-Лаго, расположенном недалеко от Уэст-Палм-Бич, штат Флорида.

Кроме того, глава Белого дома добавил, что и сами танкеры будут присвоены американскими властями.

17 декабря Трамп объявил о «полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее». Он признал правительство республики террористической организацией за «кражу» активов Вашингтона, «терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми». Правительство Венесуэлы отвергло заявление Трампа, отметив, что страна «никогда больше не станет колонией ни одной империи».

