Зеленский заявил, что на Украине следует изменить даты некоторых праздников

На Украине будут изменены даты некоторых праздников. Об этом в своем Telegram-канале заявил президент страны Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, он попросил спикера Верховной рады Руслана Стефанчука подготовить вместе с депутатами, чиновниками и и представителями гражданского общества предложения по определению «новых и логических подходов» к праздничным и особым дням.

Глава государства указал, что бывают «плохие календарные совпадения», когда в один день со времен СССР совпадают несколько совсем разных праздников. Поэтому их следует «упорядочить». В качестве положительного примера Зеленский привел перенос празднования православного Рождества с 7 января на 25 декабря.

23 декабря стало известно, что на Украине в связи с действующим в стране режимом военного положения отменены дополнительные выходные дни на Рождество и Новый год.

На Украине произошли изменения и в отношении празднования Рождества. Официально больше не отмечается Рождество 7 января. Вместо этого, 25 декабря впервые раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь отпраздновали Рождество в соответствии с новоюлианским календарем. Переход на этот календарь был одобрен ПЦУ еще в июне 2022 года. 28 июля Зеленский подтвердил это изменение законодательно, перенеся празднование Рождества на 25 декабря и исключив 7 января из перечня государственных праздников. В результате перехода на новоюлианский календарь, Крещение в ПЦУ отмечается 6 января.

Ранее Рогов заявил, что на Украине детский праздник заменили на День трансгендерных людей.