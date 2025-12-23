На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам объяснили, как понять, могут ли вас заменить на работе нейросетью

Эксперт Беляев: ИИ может заменить тех, кого надо долго обучать
Alliance Images/Shutterstock/FOTODOM

Искусственный интеллект активно внедряется в операционные процессы компаний и меняет требования к сотрудникам. При этом автоматизация затрагивает не профессии целиком, а отдельные задачи, которые можно формализовать и выполнять по заданным правилам. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель образовательного направления Битрикс24 Михаил Беляев.

ИИ за короткое время стал стандартным рабочим инструментом для бизнеса. Компании используют его для подготовки текстов, обработки данных, первичной аналитики и работы с клиентскими обращениями. Это позволяет ускорять процессы и снижать издержки, особенно в зонах с большим объемом однотипных операций.

«Алгоритмы эффективнее всего работают там, где результат определяется инструкцией или шаблоном. В таких задачах не требуется учитывать сложный контекст или принимать решения в условиях неопределенности, поэтому участие человека постепенно сокращается», — отметил Беляев.

Эксперт подчеркнул, что оценивать риск автоматизации стоит не по названию должности, а по реальному содержанию работы. Для этого важно проанализировать конкретные действия, из которых складывается рабочий день. Такой разбор позволяет понять, какие части роли уязвимы, а какие сохраняют ценность для бизнеса.

В первую очередь эксперт рекомендует обратить внимание на повторяемость задач. Если значительная часть времени уходит на действия с одинаковой логикой выполнения — подготовку типовых отчетов, сведение данных, обработку стандартных запросов, — именно эти операции первыми переходят в ИИ-контур. Когда же в работе регулярно требуется учитывать дополнительный контекст и принимать решения в зависимости от ситуации, автоматизация происходит заметно медленнее.

«Еще один показатель — скорость обучения роли. Если нового сотрудника можно вывести на приемлемый уровень за короткий срок, это часто означает, что большая часть работы формализуема. Длительное обучение обычно связано не с объемом информации, а с необходимостью понимать взаимосвязи, последствия решений и контекст, который сложно описать правилами», — объясняет Беляев.

Также имеет значение характер взаимодействий в течение дня. Работа, сосредоточенная вокруг систем, документов и интерфейсов, автоматизируется быстрее. Роли, где значительная часть времени связана с общением с людьми — переговорами, согласованием интересов, объяснением сложных вопросов, — остаются менее уязвимыми для ИИ.

Еще один совет, который поможет специалистам оставаться востребованными — ориентироваться на рынок труда. По словам эксперта, анализ вакансий позволяет увидеть смещение требований. Если в описаниях все чаще появляются ожидания, связанные с аналитикой, управлением процессами и использованием ИИ — это сигнал о трансформации роли.

«Если анализ показывает, что работа в основном состоит из повторяющихся операций, это не повод для паники. Это точка старта. Важно понять, какие задачи можно передать ИИ уже сейчас, чтобы освободить время для более сложной и контекстной работы», — подчеркнул Беляев.

В ближайшие годы сотрудники все чаще будут работать вместе с ИИ-агентами, которые возьмут на себя отдельные функции. В этих условиях устойчивость на рынке труда определяется не формальным названием должности, а способностью перестраивать свою роль и расширять зону ответственности.

Ранее работодатели назвали самых раздражающих подчиненных.

