Россияне оформляют рекордное количество кредитов в конце года

Почти треть всех кредитов (29%), оформленных в 2025 году, пришлась на последний квартал. Это максимальный показатель за весь год. Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики сервиса Банки.ру. Они провели исследование и выяснили, на что россияне оформляют кредиты в конце 2025.

«Россияне стали брать кредиты на более крупные суммы и длительные сроки. Средний запрос вырос до 387 тысяч рублей, что на 15% больше, чем в начале года, а срок кредитования увеличился до 4 лет, прибавив 21%», — отмечает руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса Банки.ру Инна Солдатенкова.

Самой популярной целью нового займа в конце года россияне назвали рефинансирование уже существующих долгов — так ответили 25% опрошенных. Второй по распространенности причиной стал ремонт (19%), а третьей — покупка автомобиля (14%). На праздничные нужды, в том числе подарки, кредиты планировали потратить лишь 11% респондентов. Более того, 73% опрошенных заявили, что никогда не брали кредиты, займы или рассрочку для этого.

Почти половина россиян (46%) считает недопустимым брать кредиты на праздничные расходы. Причем наиболее критично настроена молодежь до 30 лет — более половины из них высказались против, а 18% в этой группе допускают такой вариант лишь при отсутствии альтернатив. Напротив, среди людей старше 60 лет 61% опрошенных относятся к этой практике спокойно и считают ее абсолютно нормальной.

Интересно, что женщины чаще мужчин осуждают кредиты на подарки: так считают 52% женщин и 39% мужчин. При этом мужчины берут такие займы почти вдвое чаще — 15% против 7% у женщин.

«По нашим данным, треть людей считает кредиты на праздники нормальной практикой, а примерно каждый пятый относится к этому нейтрально — без осуждения, но и без одобрения», — отметила Солдатенкова.

Почти половина опрошенных (46%) планирует взять кредит до 200 тыс. рублей. Еще 27% рассматривают сумму от 201 тыс. до 500 тыс. рублей, а 17% — от 501 тыс. до 1 млн рублей. Причем в Москве, Санкт-Петербурге и других городах-миллионниках больше половины заемщиков (54–57%) рассматривают суммы от 200 тысяч рублей и выше. А вот в городах с населением от 500 тыс. до 1 млн человек таких еще больше — 64%.

В небольших городах с населением до 500 тыс. человек и селах ровно половина жителей планирует взять не больше 200 тыс. рублей в займы. Кредиты от миллиона рублей рассматривали лишь 11% россиян.

