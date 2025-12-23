На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп заявил о возможности проведения «где угодно» операций против картелей

Трамп: США имеют в виду не только Венесуэлу в плане операций против картелей
Jonathan Ernst/Reuters

Вашингтон имеет в виду не только Венесуэлу при заявлениях о возможности проведения наземных операций под предлогом борьбы с наркокартелями в Латинской Америке. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в ходе выступления в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида, трансляцию которого вел YouTube-канал Белого дома.

«Где угодно. Не только в Венесуэле», — подчеркнул американский лидер в ответ на соответствующий вопрос.

17 декабря президент США Дональд Трамп объявил о «полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее». Он также заявил, что признал правительство республики террористической организацией за «кражу» активов Вашингтона, и пообещал: военная активность Соединенных Штатов вокруг страны будет усиливаться до тех пор, пока Каракас не вернет всю нефть, землю и другие ресурсы.

Правительство Венесуэлы отвергло заявление Трампа, отметив, что республика «никогда больше не станет колонией ни одной империи». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД опровергли информацию об эвакуации российского посольства из Венесуэлы.

